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Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне, - СМИ

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Город находится без связи и электроэнергии

Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне, - СМИ

wikipedia

Новина українською

Российские военные перед отступлением начали уничтожать Херсон: взорвали котельные и объект облэнерго, а также телецентр, город остался без электричества и связи.

Об этом сообщает издание "Мост" со ссылкой на местных жителей.

Российские захватчики взорвали телецентр, который находится вблизи телебашни. Сама телебашня цела.

Также россияне взорвали часть вышек мобильной связи и обесточили город.

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Потому в Херсоне продолжаются проблемы со связью. Она есть только у Антоновского моста (Антоновки, что недалеко от Херсона).

Ранее сообщалось, что россияне минируют все, что могут, перебираясь из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области.

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В статье: война с россией
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