Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне, - СМИ
Город находится без связи и электроэнергии
wikipedia
Российские военные перед отступлением начали уничтожать Херсон: взорвали котельные и объект облэнерго, а также телецентр, город остался без электричества и связи.
Об этом сообщает издание "
Российские захватчики взорвали телецентр, который находится вблизи телебашни. Сама телебашня цела.
Также россияне взорвали часть вышек мобильной связи и обесточили город.
Потому в Херсоне продолжаются проблемы со связью. Она есть только у Антоновского моста (Антоновки, что недалеко от Херсона).
Ранее сообщалось, что россияне минируют все, что могут, перебираясь из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области.
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