 Победы Динамо и Черноморца, Реал приблизился к Барсе. Главные новости за 10 ноября ᐉ UA-Футбол
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Победы Динамо и Черноморца, Реал приблизился к Барсе. Главные новости за 10 ноября

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А также реванш Манчестер Юнайтед в игре с Виллой и очередной успех Ювентуса

Победы Динамо и Черноморца, Реал приблизился к Барсе. Главные новости за 10 ноября

фото - ФК Динамо Київ

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 ноября

Динамо переиграло Александрию

Киевское “Динамо” победило в третьем матче Премьер-лиги подряд, забив в каждом из них по три гола. В четверг команда Мирчи Луческу победила “Александрию” со счетом 3:1. Буяльский и Лонвейк забили похожие голы после передач Цыганкова, в конце игры мячом отметился Шепелев. “Александрия” отыграла только один гол стараниями Шулянского.

Черноморец впервые побеждает в новом сезоне, триумф ФК Львов в дерби

В четверг днем состоялось еще два матча УПЛ. Свою первую победу в сезоне 2021/22 одержал “Черноморец”, переигравший в гостях “Минай” (1:0). Единственный гол забил с пенальти Путря. А в львовском дерби ФК “Львов” смог победить “Рух” (2:1). Эта победа позволила “Львову” подняться из зоны вылета.

Реал справился с Кадисом и сократил отставание от лидера

“Реал” взял всего одно очко в двух последних матчах Ла Лиги, что позволило “Барселоне” перехватить лидерство. Во вторник “Барса” победила “Осасуну” и увеличила свой отрыв до пяти очков, но “Реал” смог его сократить, справившись вчера с “Кадисом” (2:1). По голу в ворота аутсайдера забили Милитао и Кроос, мяч Лукаса Перес не изменил итог встречи.

КДК УАФ наказал Дедышина и Красникова

КДК УАФ вынес наказание за инцидент с дракой, который случился после игры "Рух" – "Днепр-1" (2:3). Гендира "Руха" Игоря Дедышина отстранили от посещения стадиона на пять матчей, спортдир "Днепра-1" Евгений Красников отстранен на такое же количество поединков условно. Также "Рух" и "Днепр-1" заплатят штраф 250 тысяч гривен за ненадлежащее поведение официальных лиц, львовский клуб обязан уплатить дополнительно 100 тысяч гривен за ненадлежащую организацию матча.

Ювентус победил в пятом матче подряд

Туринский “Ювентус” улучшает свое положение в турнирной таблице Серии А. Команда Массимилиано Аллегри победила в пятом туре подряд, обыграв в четверг вечером “Верону” (1:0). Победу “бьянконери” принес гол Мойзе Кена. “Ювентус” занимает четвертое место, отставая от второго “Лацио” и третьего “Милана” на два очка. До первого “Наполи” десять пунктов.

Манчестер Юнайтед вышел в четвертый раунд Кубка лиги

В последнем матче третьего раунда Кубка лиги “Манчестер Юнайтед” смог справиться с “Астон Виллой” (4:2), отомстив команде Унаи Эмери за недавнее поражение в чемпионате. Все шесть голов были забиты во втором тайме. “Вилла” дважды выходила вперед, но “Юнайтед” стараниями Марсьяля, Рафшорда, Фернандеша и Мактомини вырвал победу. В следующем раунде соперником МЮ будет “Бернли”, также жребий свел вместе “Манчестер Сити” и “Ливерпуль”.

Англия, Германия, Португалия и Польша объявили заявки на ЧМ

До старта Чемпионата мира остается чуть больше недели и все больше национальных сборных определяются с итоговыми составами. В четверг свои заявки подали Англия, Германия, Бельгия, Португалия и Польша. В составе последней нет фулбека “Динамо” Томаша Кендзеры.

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