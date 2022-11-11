 В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах ᐉ UA-Футбол
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В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах

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Отключение света в столице будет происходить не по графику

В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах

ДТЕК

Новина українською

Отключение электроэнергии в Киеве сегодня, 11 ноября, будет происходить не по графику, поскольку ночью произошли новые атаки на энергетические объекты Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Утро. Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках".

Рашисты не перестают бить по энергетической инфраструктуре нашей страны. Сегодня ночью враг атаковал соответствующие объекты в Винницкой области.

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В статье: война с россией
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