Отключение электроэнергии в Киеве сегодня, 11 ноября, будет происходить не по графику, поскольку ночью произошли новые атаки на энергетические объекты Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Утро. Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках".

Рашисты не перестают бить по энергетической инфраструктуре нашей страны. Сегодня ночью враг атаковал соответствующие объекты в Винницкой области.