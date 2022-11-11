В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах
Отключение света в столице будет происходить не по графику
ДТЕК
Отключение электроэнергии в Киеве сегодня, 11 ноября, будет происходить не по графику, поскольку ночью произошли новые атаки на энергетические объекты Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.
"Утро. Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках".
Рашисты не перестают бить по энергетической инфраструктуре нашей страны. Сегодня ночью враг атаковал соответствующие объекты в Винницкой области.
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