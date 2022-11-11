США организуют седьмой Рамштайн для военной помощи Украине – известна дата

США собирают седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") с участием более 50 стран мира.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, встреча пройдет в онлайн-формате на следующей неделе в среду, 16 ноября.