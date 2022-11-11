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США организуют седьмой Рамштайн для военной помощи Украине – известна дата

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США организуют седьмой Рамштайн для военной помощи Украине – известна дата

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США собирают седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") с участием более 50 стран мира.

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Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, встреча пройдет в онлайн-формате на следующей неделе в среду, 16 ноября.

"На следующей неделе госсекретарь Блинкен проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча пройдет виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит госсекретарю и министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии. Тогда и будет вся дополнительная информация".

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В статье: война с россией Рамштайн
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Источник:
defense.gov

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