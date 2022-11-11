"Темп не падает". Генеральный штаб – о потерях россиян за 10-й день ноября

"Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", – с таким сопровождением Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром, 11 ноября, сообщил о потерях оккупантов за 10.11. Итак, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 79400 (+710) человек ликвидировано,

танков ‒ 2814 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5696 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1817 (+12) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) ед,

специальная техника – 159 (+0).

Данные уточняются.