"Темп не падает". Генеральный штаб – о потерях россиян за 10-й день ноября
ВСУ идут вперед
Zelenskiy / Official
"Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", – с таким сопровождением Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром, 11 ноября, сообщил о потерях оккупантов за 10.11. Итак, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 79400 (+710) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2814 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5696 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 1817 (+12) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) ед,
- специальная техника – 159 (+0).
Данные уточняются.
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