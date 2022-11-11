"Я не закрыл дверь". Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не видит желания Москвы заключить мир на условиях Киева.

"Кроме ультиматумов, я ничего не услышал от действующего президента России. Я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты. Им нужно все вернуть нам: территории, права, свободу, репарации. И главное – справедливость".

"И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации – ни от Путина, ни от кого-то еще".