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"Я не закрыл дверь". Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией

Общие новости
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(1 голосов)

"С другой Россией"

"Я не закрыл дверь". Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией

Фото: Anton Kulakowskiy

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский не видит желания Москвы заключить мир на условиях Киева.

"Кроме ультиматумов, я ничего не услышал от действующего президента России. Я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты. Им нужно все вернуть нам: территории, права, свободу, репарации. И главное – справедливость".

"И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации – ни от Путина, ни от кого-то еще".

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский переговоры Украины с рф
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Источник:
CNN

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Комментарии (1)
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Judаs (Київ)
11.11.2022 в 11:11
Чувак, який все життя грав залупою по роялю спочатку на виборах з ганьбою громать українського олігарха. Потім витримує натиск другої армії світу. Потім в переговарах проводить залупою по губам кгбшнику і дзюдоїсту. Хлопці, здається ми в матриці
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