 В Сети появились фото разрушенного Антоновского моста – в центре Херсона партизаны вывесили флаг Украины ᐉ UA-Футбол
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В Сети появились фото разрушенного Антоновского моста – в центре Херсона партизаны вывесили флаг Украины

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Переправы больше нет

В Сети появились фото разрушенного Антоновского моста – в центре Херсона партизаны вывесили флаг Украины

Фото из открытых источников

Новина українською

В Херсонской области Антоновский мост через Днепр все же не выдержал массированных обстрелов. Упала секция.

Российские военные перед отступлением начали уничтожать Херсон: взорвали котельные и объект облэнерго, телецентр, город остался без электричества и связи.

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Напомним, что Антоновский мост – это был один из немногих пунктов пересечения через Днепр, по которым россияне могли поставлять или отводить свои войска на территории, которую они оккупировали западнее реки. ВСУ регулярно била по переправе, чтобы оркам не хотелось перебрасывать через него технику и БК.

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В статье: война с россией Антоновский мост
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Комментарии (2)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.11.2022 в 12:35
Это никак не повлияет на ход специальной военной операции. Вот знаете, у нас любят делать большое событие из маленького происшествия. Бросили какой то камушек и уже из этого раздули целую историю. Мост цел, мост стоит, с мостом всё хорошо.
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Черноморчик (Одесса )
11.11.2022 в 10:58
Дай боже сил выгнать эту нечисть , а всю инфраструктуру отстроим на зависть оркам !
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