В Сети появились фото разрушенного Антоновского моста – в центре Херсона партизаны вывесили флаг Украины
Переправы больше нет
Фото из открытых источников
В Херсонской области Антоновский мост через Днепр все же не выдержал массированных обстрелов. Упала секция.
Российские военные перед отступлением начали уничтожать Херсон: взорвали котельные и объект облэнерго, телецентр, город остался без электричества и связи.
Напомним, что Антоновский мост – это был один из немногих пунктов пересечения через Днепр, по которым россияне могли поставлять или отводить свои войска на территории, которую они оккупировали западнее реки. ВСУ регулярно била по переправе, чтобы оркам не хотелось перебрасывать через него технику и БК.
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Комментарии (2)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.11.2022 в 12:35
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Черноморчик (Одесса )
11.11.2022 в 10:58
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