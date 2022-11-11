WSJ: Южная Корея продаст США артиллерийские снаряды для Украины
Спасибо партнерам
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По словам собеседников газеты среди официальных лиц США, Вашингтон закупит 100 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии, которые затем передадут Украине – этого должно хватить минимум на несколько недель интенсивных боев.
Источники WSJ сказали, что запасы артиллерийских снарядов США "быстро заканчиваются" и в августе достигли уровня, который "беспокоил Пентагон". Соглашение с США "позволяет Южной Корее соблюдать свое публичное обязательство не передавать летальную военную помощь Украине, в то же время, помогая Вашингтону – главному союзнику Сеула в сдерживании КНДР".
2 ноября телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в тайных поставках России значительному количеству артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.
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