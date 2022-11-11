 Кремль заявил о продолжении войны, так как Украина не хочет переговоров ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кремль заявил о продолжении войны, так как Украина не хочет переговоров
В тренде

Кремль заявил о продолжении войны, так как Украина не хочет переговоров

Общие новости
(1 голосов)

В Москве все еще верят в достижение своих целей в ходе войны

Кремль заявил о продолжении войны, так как Украина не хочет переговоров

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал бегство российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области, а также о дальнейших планах Москвы.

Несмотря на отступление, в Кремле по-прежнему считают Песков Херсонскую область субъектом РФ: "Этот статус закреплен, здесь не может быть никаких изменений".

При этом Песков заявил, что Россия может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей. Но поскольку "Украина не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается".

Пресс-секретарь Путина также не согласился с тем, что бегство из Херсона было унизительным.

Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN подчеркнул, что Киев может начать переговоры, если Россия согласится вернуть захваченные территории и выплатит репарации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде