Кремль заявил о продолжении войны, так как Украина не хочет переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал бегство российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области, а также о дальнейших планах Москвы.

Несмотря на отступление, в Кремле по-прежнему считают Песков Херсонскую область субъектом РФ: "Этот статус закреплен, здесь не может быть никаких изменений".

При этом Песков заявил, что Россия может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей. Но поскольку "Украина не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается".

Пресс-секретарь Путина также не согласился с тем, что бегство из Херсона было унизительным.

Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN подчеркнул, что Киев может начать переговоры, если Россия согласится вернуть захваченные территории и выплатит репарации.