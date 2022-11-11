 Спасибо магам-энергетикам. Гендиректор YASNO обновил информацию о графиках отключений в Киеве ᐉ UA-Футбол
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"Спасибо магам-энергетикам". Гендиректор YASNO обновил информацию о графиках отключений в Киеве

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"Спасибо магам-энергетикам". Гендиректор YASNO обновил информацию о графиках отключений в Киеве

ДТЕК

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Сегодня утром, 11 ноября, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что отключение электроэнергии в Киеве будет происходить не по графику, поскольку ночью произошли новые атаки на энергетические объекты Украины. Теперь же он дал апдейт:

"Утро v2. С 12:00 по городу входим в графики. Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу".

Рашисты не перестают бить по энергетической инфраструктуре нашей страны. Сегодня ночью враг атаковал соответствующие объекты в Винницкой области.

Читайте такжеВ Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах

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