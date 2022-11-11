"Спасибо магам-энергетикам". Гендиректор YASNO обновил информацию о графиках отключений в Киеве

Сегодня утром, 11 ноября, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что отключение электроэнергии в Киеве будет происходить не по графику, поскольку ночью произошли новые атаки на энергетические объекты Украины. Теперь же он дал апдейт:

"Утро v2. С 12:00 по городу входим в графики. Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу".

Рашисты не перестают бить по энергетической инфраструктуре нашей страны. Сегодня ночью враг атаковал соответствующие объекты в Винницкой области.