"Спасибо магам-энергетикам". Гендиректор YASNO обновил информацию о графиках отключений в Киеве
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ДТЕК
Сегодня утром, 11 ноября, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что отключение электроэнергии в Киеве будет происходить не по графику, поскольку ночью произошли новые атаки на энергетические объекты Украины. Теперь же он дал апдейт:
"Утро v2. С 12:00 по городу входим в графики. Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу".
Рашисты не перестают бить по энергетической инфраструктуре нашей страны. Сегодня ночью враг атаковал соответствующие объекты в Винницкой области.
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