Россия объявила, что закончила отступление с правого берега Днепра без потерь
Вранье как девиз
фото из свободных источников
Министерство нападения Российской федерации заявило, что оккупанты завершили "переброску" подразделений на левый берег Днепра на Херсонском направлении:
"В 5 утра по Москве завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено".
"За прошедшие двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях – не более 10 км, российские артиллерия и удары авиации, применение минно-взрывных заграждений остановили украинские силы в 30-40 км от переправ через Днепр".
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