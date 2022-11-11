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Над Херсонской ОВА подняли флаг Украины

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(1 голосов)

Город возвращается домой

Над Херсонской ОВА подняли флаг Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Над Херсонской областной военной администрацией уже поднят флаг Украины. Также в сети распространяются фотографии военных ВСУ на улицах города. Сообщается, что украинские военные продолжают движение по городу.

Кирилл Тимошенко сообщил, что у Ярослава Янушевича, главы Херсонской ОВД, впереди много работы.

Официально ни украинские власти, ни Генштаб ВСУ не сообщали о входе Сил обороны Украины в Херсон. Однако высокопоставленные должностные лица публиковали ряд намеков, указывающих на это.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
11.11.2022 в 15:08
Город пустой
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aleks68
11.11.2022 в 15:08
херсон дождался.освободим и луганск и донецк и крым.слава Украине
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