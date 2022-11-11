Над Херсонской ОВА подняли флаг Украины

Над Херсонской областной военной администрацией уже поднят флаг Украины. Также в сети распространяются фотографии военных ВСУ на улицах города. Сообщается, что украинские военные продолжают движение по городу.

Кирилл Тимошенко сообщил, что у Ярослава Янушевича, главы Херсонской ОВД, впереди много работы.

Официально ни украинские власти, ни Генштаб ВСУ не сообщали о входе Сил обороны Украины в Херсон. Однако высокопоставленные должностные лица публиковали ряд намеков, указывающих на это.