Над Херсонской ОВА подняли флаг Украины
Город возвращается домой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Над Херсонской областной военной администрацией уже поднят флаг Украины. Также в сети распространяются фотографии военных ВСУ на улицах города. Сообщается, что украинские военные продолжают движение по городу.
Кирилл Тимошенко сообщил, что у Ярослава Янушевича, главы Херсонской ОВД, впереди много работы.
Официально ни украинские власти, ни Генштаб ВСУ не сообщали о входе Сил обороны Украины в Херсон. Однако высокопоставленные должностные лица публиковали ряд намеков, указывающих на это.
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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
11.11.2022 в 15:08
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aleks68
11.11.2022 в 15:08
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