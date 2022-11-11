Украина создаст первый в мире флот морских дронов – Зеленский
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United24
Сегодня, 11 ноября, Украина начинает сбор на первый флот морских дронов. Он оградит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. А также разблокирует коридор для гражданских кораблей, везущих зерно для всего мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский
"На фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей".
"Уверен, миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины. Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем. Присоединяйтесь!"
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