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Украина создаст первый в мире флот морских дронов – Зеленский

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Украина создаст первый в мире флот морских дронов – Зеленский

United24

Новина українською

Сегодня, 11 ноября, Украина начинает сбор на первый флот морских дронов. Он оградит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. А также разблокирует коридор для гражданских кораблей, везущих зерно для всего мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

"На фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей".

"Уверен, миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины. Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем. Присоединяйтесь!"

Читайте такжеЛюк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
u24.gov.ua

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