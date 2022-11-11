Состоялся очередной обмен – удалось освободить почти полсотни воинов ВСУ

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен – удалось освободить 45 воинов Вооруженных Сил Украины.

"Продолжаем возвращать своих пленных. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников. Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными".

"Дни переживаний и бессонные ночи уже позади. Все будет хорошо. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Работаем. Наши будут дома".