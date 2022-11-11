 Состоялся очередной обмен – удалось освободить почти полсотни воинов ВСУ ᐉ UA-Футбол
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Состоялся очередной обмен – удалось освободить почти полсотни воинов ВСУ

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(1 голосов)

Всех вернем домой

Состоялся очередной обмен – удалось освободить почти полсотни воинов ВСУ

Фото: Telegram-канал Ермака

Новина українською

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен – удалось освободить 45 воинов Вооруженных Сил Украины.

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"Продолжаем возвращать своих пленных. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников. Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными".

"Дни переживаний и бессонные ночи уже позади. Все будет хорошо. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Работаем. Наши будут дома".

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
11.11.2022 в 15:05
Какой курс обмена?
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