ГУР: Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят ВСУ

ВСУ держат под огневым контролем пути отступления российских оккупантов.

Об этом сообщает ГУР МО.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен". – говорится в сообщении.

В ГУР обратились к оставшимся в Херсоне российским оккупантам.

"Вы имеете единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен. В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность. Мы придерживаемся Женевских конвенций, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, которые находятся в плену в Российской Федерации", - подчеркнули в Главном управлении разведки.

Захватчикам советуют обращаться на горячую линию проекта "Хочу жить".

"Если вы не можете связаться с проектом "Хочу жить", выполняйте следующие действия:

- отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань), кричите "Сдаюсь!", подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.

Как сдаться в плен в составе группы или подразделения:

- Сложите все оружие и отойдите, станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении), отправьте переговорщика (офицера или старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг", - пояснили в ГУР МО.

В то же время гражданам Украины, которых насильно "призвали" и заставили воевать на стороне оккупантов, советуют сообщить об этом ВСУ.