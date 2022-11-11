 Слава ЗСУ! - херсонцы встречают освободителей в центре города - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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"Слава ЗСУ!" - херсонцы встречают освободителей в центре города - ВИДЕО

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Херсон - это Украина!

"Слава ЗСУ!" - херсонцы встречают освободителей в центре города - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Жители Херсона, которые находились под оккупацией с 1 марта, со слезами на глазах приветствуют освободителей.

Видео радостного события опубликовано в соцсетях.

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Люди скандируют "Слава ЗСУ!", размахивают флагами, обнимают защитников Украины. Некоторые плачут.

Херсон был в оккупации 256 дней. 11 ноября его освободили Вооруженные Силы Украины.

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В статье: война с россией
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