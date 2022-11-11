"Слава ЗСУ!" - херсонцы встречают освободителей в центре города - ВИДЕО
Херсон - это Украина!
фото из соцсетей
Жители Херсона, которые находились под оккупацией с 1 марта, со слезами на глазах приветствуют освободителей.
Видео радостного события опубликовано в соцсетях.
Люди скандируют "Слава ЗСУ!", размахивают флагами, обнимают защитников Украины. Некоторые плачут.
Херсон был в оккупации 256 дней. 11 ноября его освободили Вооруженные Силы Украины.
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