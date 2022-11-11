 Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова ᐉ UA-Футбол
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Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова

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На России все традиционно идет по плану

Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова

фото из свободных источников

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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что россиянам не стоит паниковать из-за отступления армии РФ из Херсона, он заверил их в том, что все аннексированные территории в итоге будут российскими.

Об этом он написал в Telegram.

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию.

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Алармизм (тревожность – ред.) всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство – нет".

Медведев призвал соотечественников не давать "повода для радости врагу ближнему и дальнему" и почаще напоминать всем о "величии и безграничности Русского мира".

Напомним, что 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.

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В статье: война с россией
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