Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова
На России все традиционно идет по плану
фото из свободных источников
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что россиянам не стоит паниковать из-за отступления армии РФ из Херсона, он заверил их в том, что все аннексированные территории в итоге будут российскими.
Об этом он написал в Telegram.
"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию.
Алармизм (тревожность – ред.) всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство – нет".
Медведев призвал соотечественников не давать "повода для радости врагу ближнему и дальнему" и почаще напоминать всем о "величии и безграничности Русского мира".
Напомним, что 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.
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