 ВСУ обратились к военным России и Беларуси: сдайтесь в плен и сохраните жизнь ᐉ UA-Футбол
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ВСУ обратились к военным России и Беларуси: сдайтесь в плен и сохраните жизнь

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Обращение Генштаба ВСУ к военным России и Беларуси

ВСУ обратились к военным России и Беларуси: сдайтесь в плен и сохраните жизнь

фото из свободных источников

Новина українською

В Генеральном штабе ВСУ обратились к военнослужащим России и Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.

Об этом сообщает в Facebook Генеральый штаб ВСУ.

"Военнослужащие республики Беларусь! Если вас все же заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ. Перейдя границу Украины, остановитесь в составе подразделения", - говорится в обращении.

В ВСУ предложили алгоритм действий для белорусских солдат:

  • заглушите моторы;
  • разрядите оружие;
  • поднимите белые флаги;
  • дождитесь встречи с представителями командования ВСУ.

"Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию республики Беларусь. Если же вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках", - отметили в ВСУ.

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Согласно заявлению, солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание согласно норм ВСУ. Для связи с родными будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках.

В Генштабе также обратились и к российским военным.

"Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта.

Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении", - говорится в сообщении. Мы гарантируем вам возвращение домой по окончанию конфликта, или же в результате обмена военнопленными.

В противном случае вас ждет неминуемая смерть", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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