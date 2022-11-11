ВСУ обратились к военным России и Беларуси: сдайтесь в плен и сохраните жизнь
Обращение Генштаба ВСУ к военным России и Беларуси
фото из свободных источников
В Генеральном штабе ВСУ обратились к военнослужащим России и Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.
Об этом сообщает в Facebook Генеральый штаб ВСУ.
"Военнослужащие республики Беларусь! Если вас все же заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ. Перейдя границу Украины, остановитесь в составе подразделения", - говорится в обращении.
В ВСУ предложили алгоритм действий для белорусских солдат:
- заглушите моторы;
- разрядите оружие;
- поднимите белые флаги;
- дождитесь встречи с представителями командования ВСУ.
"Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию республики Беларусь. Если же вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках", - отметили в ВСУ.
Согласно заявлению, солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание согласно норм ВСУ. Для связи с родными будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках.
В Генштабе также обратились и к российским военным.
"Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта.
Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении", - говорится в сообщении. Мы гарантируем вам возвращение домой по окончанию конфликта, или же в результате обмена военнопленными.
В противном случае вас ждет неминуемая смерть", - говорится в сообщении.
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