Зеленский, Залужный, Притула. За какие клубы болеют украинские политики, волонтеры и звезды шоу-бизнеса – Видео

Знаете ли вы, за кого среди украинских футбольных клубов болеют наши звезды шоу-бизнеса, политики и спорта? Согласитесь, это очень интересный вопрос!

На него в своем новом видео попытался ответить блогер Костя Фолстен. В ролике он рассказал, какой из клубов поддерживают Президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, волонтер Сергей Притула и другие известные личности нашей страны. Приятного просмотра!