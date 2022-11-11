 Зеленский, Залужный, Притула. За какие клубы болеют украинские политики, волонтеры и звезды шоу-бизнеса – Видео ᐉ UA-Футбол
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Зеленский, Залужный, Притула. За какие клубы болеют украинские политики, волонтеры и звезды шоу-бизнеса – Видео

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Новое видео от Кости Фолстена

Зеленский, Залужный, Притула. За какие клубы болеют украинские политики, волонтеры и звезды шоу-бизнеса – Видео

Укринформ

Новина українською

Знаете ли вы, за кого среди украинских футбольных клубов болеют наши звезды шоу-бизнеса, политики и спорта? Согласитесь, это очень интересный вопрос!

На него в своем новом видео попытался ответить блогер Костя Фолстен. В ролике он рассказал, какой из клубов поддерживают Президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, волонтер Сергей Притула и другие известные личности нашей страны. Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен Владимир Зеленский Валерий Залужный Сергей Притула
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