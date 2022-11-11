Зеленский, Залужный, Притула. За какие клубы болеют украинские политики, волонтеры и звезды шоу-бизнеса – Видео
Новое видео от Кости Фолстена
Укринформ
Знаете ли вы, за кого среди украинских футбольных клубов болеют наши звезды шоу-бизнеса, политики и спорта? Согласитесь, это очень интересный вопрос!
На него в своем новом видео попытался ответить блогер Костя Фолстен. В ролике он рассказал, какой из клубов поддерживают Президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, волонтер Сергей Притула и другие известные личности нашей страны. Приятного просмотра!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Конкурент для Арсенала. Самый богатый клуб Англии решил купить Мудрика
- В Сети появились фото разрушенного Антоновского моста – в центре Херсона партизаны вывесили флаг Украины
- ВСУ подтвердили колоссальные потери россиян под Павловкой. Известны детали
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн