СМИ: ВСУ на Запорожском направлении уничтожили вертолет с ранеными кадыровцами

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражеский вертолет. В нем эвакуировали раненых кадыровцев.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала.

Так, на днях близ Энергодара заметили два вражеских вертолета. Через полтора часа после этого – один уже был на земле.

"Как оказалось впоследствии, эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. Предварительно, вертолеты были Ми-8 и один из них "приземлили" ВСУ", - рассказал он.