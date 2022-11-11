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СМИ: ВСУ на Запорожском направлении уничтожили вертолет с ранеными кадыровцами

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СМИ: ВСУ на Запорожском направлении уничтожили вертолет с ранеными кадыровцами

фото из свободных источников

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Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражеский вертолет. В нем эвакуировали раненых кадыровцев.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала.

Так, на днях близ Энергодара заметили два вражеских вертолета. Через полтора часа после этого – один уже был на земле.

"Как оказалось впоследствии, эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. Предварительно, вертолеты были Ми-8 и один из них "приземлили" ВСУ", - рассказал он.

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В статье: война с россией
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