СМИ: ВСУ на Запорожском направлении уничтожили вертолет с ранеными кадыровцами
Из 300 стали 200
фото из свободных источников
Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражеский вертолет. В нем эвакуировали раненых кадыровцев.
Об этом рассказал корреспондент 24 канала.
Так, на днях близ Энергодара заметили два вражеских вертолета. Через полтора часа после этого – один уже был на земле.
"Как оказалось впоследствии, эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. Предварительно, вертолеты были Ми-8 и один из них "приземлили" ВСУ", - рассказал он.
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