ВСУ продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении - сводка Генштаба за 11 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 11 ноября.

Идут двести шестьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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В течение суток противник нанес 3 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

По уточненной информации, в районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8.

В районе города Энергодар поражен пункт управления врага – погибли более 50 оккупантов, а более 40 – ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.

В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.