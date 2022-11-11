Наши. Наш. Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео
Заявление от главы государства
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.
Об этом глава государства сообщает в Telegram.
"Наши. Наш. Херсон.", - говорится в сообщении президента Украины.
Напомним, что у
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