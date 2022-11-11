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Наши. Наш. Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео

Общие новости
(1 голосов)

Заявление от главы государства

Наши. Наш. Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.

Об этом глава государства сообщает в Telegram.

"Наши. Наш. Херсон.", - говорится в сообщении президента Украины.

Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон, который был оккупирован со 2 марта 2022 года.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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