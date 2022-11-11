 Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Шольцом: о чем говорили ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Шольцом: о чем говорили
В тренде

Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Шольцом: о чем говорили

Общие новости
(2 голосов)

Обсудили войну, зерновой коридор и саммит G20

Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Шольцом: о чем говорили

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на фронте и прочее.

Об этом пишет Telegram-канал Зеленского.

"Пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским. Поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии саммита G20", - написал президент.

Также Зеленский поблагодарил Германию за ее вклад в оборону неба Украины, а также за ее границы.

Читайте такжеЗеленский: Хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде