Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Шольцом: о чем говорили
Обсудили войну, зерновой коридор и саммит G20
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на фронте и прочее.
Об этом пишет
"Пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским. Поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии саммита G20", - написал президент.
Также Зеленский поблагодарил Германию за ее вклад в оборону неба Украины, а также за ее границы.
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