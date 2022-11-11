 Зеленский: Сегодня исторический день – мы возвращаем Херсон ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Сегодня исторический день – мы возвращаем Херсон
В тренде

Зеленский: Сегодня исторический день – мы возвращаем Херсон

Общие новости
(1 голосов)

Херсон - это Украина

Зеленский: Сегодня исторический день – мы возвращаем Херсон

фото из соцсетей

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 ноября обратился к украинскому народу.

"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое.

И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания кафиров в Херсоне.

Так же было и во всех других городах, уволенных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения.

Читайте такжеГУР: Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят ВСУ

Украина придет ко всем своим людям. И я благодарю каждого воина и каждого подразделения Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге. . Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия – все, кто приближал сегодняшний день для Херсона", – сказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде