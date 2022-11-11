Зеленский: Сегодня исторический день – мы возвращаем Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 ноября обратился к украинскому народу.

"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое.

И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания кафиров в Херсоне.

Так же было и во всех других городах, уволенных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения.

Украина придет ко всем своим людям. И я благодарю каждого воина и каждого подразделения Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге. . Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия – все, кто приближал сегодняшний день для Херсона", – сказал Зеленский.