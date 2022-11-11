 Херсонцы празднуют освобождение города от российских оккупантов. ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Херсонцы празднуют освобождение города от российских оккупантов. ВИДЕО
В тренде

Херсонцы празднуют освобождение города от российских оккупантов. ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

На месте уже и фура АТБ

Херсонцы празднуют освобождение города от российских оккупантов. ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Жители освобожденного Херсона отмечают деоккупацию города от российских захватчиков.

Видео жители выкладывают в соцсетях.

Жители скандируют "ЗСУ!" и радуются освобождению.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
11.11.2022 в 22:08
І радість їх зрозуміла.. Справжнє свято, краще нового року разів в 10
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде