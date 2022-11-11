Херсонцы празднуют освобождение города от российских оккупантов. ВИДЕО
На месте уже и фура АТБ
фото из соцсетей
Жители освобожденного Херсона отмечают деоккупацию города от российских захватчиков.
Видео жители выкладывают в соцсетях.
Жители скандируют "ЗСУ!" и радуются освобождению.
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
11.11.2022 в 22:08
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