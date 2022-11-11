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Теперь официально: вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена

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Водовод из Днепра под контролем ВСУ

Теперь официально: вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена

Новина українською

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов.

Об этом Ким написал в Telegram.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурнской косы) освобождена".

По словам главы ОВА, водовод из Днепра под контролем ВСУ, но впе реди разминирование.

Ким сообщил, что в ближайшее время будет знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве.

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Глава николаевской администрации также добавил, что радуется и гордится херсонцами.

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В статье: война с россией Виталий Ким
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