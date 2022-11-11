Теперь официально: вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена
Водовод из Днепра под контролем ВСУ
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов.
Об этом Ким написал в Telegram.
"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурнской косы) освобождена".
По словам главы ОВА, водовод из Днепра под контролем ВСУ, но впе реди разминирование.
Ким сообщил, что в ближайшее время будет знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве.
Глава николаевской администрации также добавил, что радуется и гордится херсонцами.
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