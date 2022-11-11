Российские оккупанты начали эвакуацию коллаборантов из Новой Каховки
Вывозят и из левобережной Херсонщины
фото из свободных источников
В пятницу, 11 ноября, коллаборанты в Новой Каховке (Херсонская область) планируют эвакуироваться из города в сторону Крыма.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины.
"Российские оккупанты начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки на Херсонщине, которая расположена напротив Берислава", - говорится в сообщении.
Центр сообщает, что работникам оккупационной администрации сообщили, что в субботу они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.
"Эвакуировать планируют семьи и самих работников "Управления труда и социальной политики" Новокаховской оккупационной администрации", – добавили в ЦНС.
Как отмечается, оккупанты уже выделили на это два автобуса.
Напомним, что
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