Доброволец из Японии погиб в боях за Украину
Информация о смерти воина была подтверждена в четверг
фото из свободных источников
Власти Японии подтвердили гибель 20-летнего японца, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действиях в Украине.
Об этом сообщает японский ресурс Japan Times со ссылкой на заявление генсека кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Это первый гражданин Японии, который погиб в войне России против Украины. По данным ресурса, мужчина участвовал в контрнаступательной операции на востоке страны, и погиб во время атаки на часть.
По словам Мацуно, информация о смерти мужчины была подтверждена в четверг в Украине, и посольство Японии в Киеве связывается с его семьей и оказывает поддержку.
Отмечается, что украинские военные также связались с его семьей и начали подготовку к отправке его тела в Японию.
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