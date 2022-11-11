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Доброволец из Японии погиб в боях за Украину

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Информация о смерти воина была подтверждена в четверг

Доброволец из Японии погиб в боях за Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Власти Японии подтвердили гибель 20-летнего японца, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает японский ресурс Japan Times со ссылкой на заявление генсека кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Это первый гражданин Японии, который погиб в войне России против Украины. По данным ресурса, мужчина участвовал в контрнаступательной операции на востоке страны, и погиб во время атаки на часть.

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По словам Мацуно, информация о смерти мужчины была подтверждена в четверг в Украине, и посольство Японии в Киеве связывается с его семьей и оказывает поддержку.

Отмечается, что украинские военные также связались с его семьей и начали подготовку к отправке его тела в Японию.

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В статье: война с россией
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