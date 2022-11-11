Доброволец из Японии погиб в боях за Украину

Власти Японии подтвердили гибель 20-летнего японца, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает японский ресурс Japan Times со ссылкой на заявление генсека кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Это первый гражданин Японии, который погиб в войне России против Украины. По данным ресурса, мужчина участвовал в контрнаступательной операции на востоке страны, и погиб во время атаки на часть.

По словам Мацуно, информация о смерти мужчины была подтверждена в четверг в Украине, и посольство Японии в Киеве связывается с его семьей и оказывает поддержку.

Отмечается, что украинские военные также связались с его семьей и начали подготовку к отправке его тела в Японию.