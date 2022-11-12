Мудрик заинтересовал Ньюкасл, Месси и ван Дейк едут на ЧМ. Главные новости за 11 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 11-е ноября.

Яркая игра Мудрика в этом сезоне (особенно это касается матчей еврокубков) привлекла внимание многих европейских команд. Ранее долгое время ходили слухи, что Михаила хочет подписать "Арсенал", что на Михаила претендует "Ювентус", однако сейчас активировался новый игрок на рынке. Как передает Football Insider, богатенький английский "Ньюкасл" хочет подписать украинца зимой, и ради этого клуб не постесняется выложить 50 миллионов. Ранее зарубежные и украинские СМИ писали, что "горняки" готовы рассмотреть предложение от 60 миллионов. Также стоит отметить, что за иными тремя футболистами "Шахтера" следит экс-наставник клуба Роберто де Дзерби. Итальянец хочет пригласить в свой "Брайтон" Тете, Траоре и Матвиенко .

"Горняки" также знают об интересе к главной звезде, а потому готовят план на случай возможной продажи Мудрика. Если верить порталу Sport.ua, "Шахтер" проявляет интерес к 21-летнему хорвату Антонио Марину. Ныне вингер играет в Хорватии, а его трансферная стоимость оценивается в 1.8 миллиона евро порталом Transfermarkt. В этом сезоне хорват вернулся из аренды и уже провел шесть игр за родное "Динамо" Загреб. Отметим, что Марин работал с Йовичевичем в молодежке хорватского клуба.

Тем временем наставники топовых сборных продолжают публиковать заявки на Мундиаль в Катаре, который стартует уже на следующей неделе. Сегодня мы официально узнали, что на ЧМ поедет Лионель Месси, попавший в заявку сборной Аргентины. Если серьезно, то Скалони практически не удивил общественность, взяв лучших исполнителей. Среди них даже нашлось место для Дибалы, который последний месяц пропустил из-за травмы. Не удивил и Луи ван Гал - Ван Дейк, де Йонг, Гакпо, Думфрис и остальные лучшие едут за сборную Нидерландов . А вот Луис Энрике предпочел опыту молодость. Вне заявки испанской сборной оказались именитые Рамос и де Хеа. Отметим, что недавно получивший травму Мане таки попал в список Сенегала , вот только его появление на поле остается под вопрос.

ЧМ стартует через неделю, однако еще не все чемпионаты встали на паузу. В Германии, к примеру, стартовал 15-й тур, причем крутой битвой двух "Боруссий". Несмотря на статус фаворита, Дортмунд уступил тезке из Менхенгладбаха со счетом 2:4. Голы Брандта и Шлоттербека не остановили коллектив Даниэля Фарке, ведь за "Боруссию" М забивали в пятницу Хофманн, Бенсебаини, Тюрам и Коне. Поражение не позволило Дортмунду подняться выше пятого места, которое они занимают с 25 балами. На счету Менхенгладбаха 23 бала и шестая позиция.