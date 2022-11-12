Караваев отреагировал на освобождение родного Херсона: Спасибо огромное ВСУ
Они воины-титаны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев прокомментировал освобождение Херсона:
“Долговременное возвращение в Украину. Херсон – это Украина.
Спасибо большое ВСУ за возвращение Херсона домой”, - сказал Караваев.
Напомним, Александр родился в Херсоне. Там он начал делать свои первые шаги в футболе, но в возрасте 13-ти лет был приглашен в академию донецкого "Шахтера"
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Источник:Інстаграм Динамо
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