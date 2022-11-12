 Караваев отреагировал на освобождение родного Херсона: Спасибо огромное ВСУ ᐉ UA-Футбол
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Караваев отреагировал на освобождение родного Херсона: Спасибо огромное ВСУ

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Они воины-титаны

Караваев отреагировал на освобождение родного Херсона: Спасибо огромное ВСУ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев прокомментировал освобождение Херсона:

“Долговременное возвращение в Украину. Херсон – это Украина.

Спасибо большое ВСУ за возвращение Херсона домой”, - сказал Караваев.

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Напомним, Александр родился в Херсоне. Там он начал делать свои первые шаги в футболе, но в возрасте 13-ти лет был приглашен в академию донецкого "Шахтера"

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В статье: Александр Караваев война с россией
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