Караваев отреагировал на освобождение родного Херсона: Спасибо огромное ВСУ

Игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев прокомментировал освобождение Херсона:

“Долговременное возвращение в Украину. Херсон – это Украина. Спасибо большое ВСУ за возвращение Херсона домой”, - сказал Караваев.

Напомним, Александр родился в Херсоне. Там он начал делать свои первые шаги в футболе, но в возрасте 13-ти лет был приглашен в академию донецкого "Шахтера"