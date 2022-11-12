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В освобожденных населенных пунктах Херсонщины проводятся стабилизационные мероприятия - Генштаб

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Начались двести шестьдесят вторые сутки полномасштабной войны

В освобожденных населенных пунктах Херсонщины проводятся стабилизационные мероприятия - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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В освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

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На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территории религиозных организаций, учреждений образования и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.

На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории чеченской республики. Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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