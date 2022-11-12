Уже 80 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб сообщил о потерях врага за последние сутки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях России с начала полномасштабной войны в Украине.

Враг в очередной раз потерял за сутки почти тысячу мародеров из своей армии, поэтому сейчас количество его потерь пересекло отметку в 80 тысяч ликвидированных личного состава. Также Россия за сутки лишилась в Украине еще 24 танка.

личного состава – около 80210 (+810) человек ликвидировано.

танков ‒ 2838 (+24) ед.

боевых бронированных машин – 5730 (+34) ед.

артиллерийских систем – 1829 (+12) ед.

РСЗО – 393 (+0) ед.

средства ПВО – 205 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1).

крылатые ракеты – 399 (+0).

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) ед.

специальная техника – 160 (+1).