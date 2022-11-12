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Уже 80 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб сообщил о потерях врага за последние сутки

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Россияне за сутки потеряли 34 ББМ и 12 единиц арты

Уже 80 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб сообщил о потерях врага за последние сутки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях России с начала полномасштабной войны в Украине.

Враг в очередной раз потерял за сутки почти тысячу мародеров из своей армии, поэтому сейчас количество его потерь пересекло отметку в 80 тысяч ликвидированных личного состава. Также Россия за сутки лишилась в Украине еще 24 танка.

  • личного состава – около 80210 (+810) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 2838 (+24) ед.
  • боевых бронированных машин – 5730 (+34) ед.
  • артиллерийских систем – 1829 (+12) ед.
  • РСЗО – 393 (+0) ед.
  • средства ПВО – 205 (+0) ед.
  • самолетов – 278 (+0) ед.
  • вертолетов – 261 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1).
  • крылатые ракеты – 399 (+0).
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) ед.
  • специальная техника – 160 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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