Уже 80 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб сообщил о потерях врага за последние сутки
Россияне за сутки потеряли 34 ББМ и 12 единиц арты
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях России с начала полномасштабной войны в Украине.
Враг в очередной раз потерял за сутки почти тысячу мародеров из своей армии, поэтому сейчас количество его потерь пересекло отметку в 80 тысяч ликвидированных личного состава. Также Россия за сутки лишилась в Украине еще 24 танка.
- личного состава – около 80210 (+810) человек ликвидировано.
- танков ‒ 2838 (+24) ед.
- боевых бронированных машин – 5730 (+34) ед.
- артиллерийских систем – 1829 (+12) ед.
- РСЗО – 393 (+0) ед.
- средства ПВО – 205 (+0) ед.
- самолетов – 278 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1).
- крылатые ракеты – 399 (+0).
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) ед.
- специальная техника – 160 (+1).
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