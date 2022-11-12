Оккупационные власти РФ объявили Геническ "столицей" Херсонской области

Оккупационные власти России после бегства из Херсона объявили о назначении Геническа "административной столицей" Херсонской области. Об этом сообщают государственные пропагандистские СМИ страны-террориста со ссылкой на "пресссекретаря заместителя главы правительства" Александра Фомина.

В конце октября оккупационное правительство Херсонской области покинуло Херсон и переехало в Геническ. Не доехал до новой "столицы" известный коллаборант Кирилл Стремоусов, по дороге якобы попавший в ДТП с летальным исходом.