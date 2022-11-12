Оккупационные власти РФ объявили Геническ "столицей" Херсонской области
Колобранты пытаются скрыться в другом городе временно оккупированной части Херсонщины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оккупационные власти России после бегства из Херсона объявили о назначении Геническа "административной столицей" Херсонской области. Об этом сообщают государственные пропагандистские СМИ страны-террориста со ссылкой на "пресссекретаря заместителя главы правительства" Александра Фомина.
В конце октября оккупационное правительство Херсонской области покинуло Херсон и переехало в Геническ.
Напомним, 11 октября Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о
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