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Оккупационные власти РФ объявили Геническ "столицей" Херсонской области

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Колобранты пытаются скрыться в другом городе временно оккупированной части Херсонщины

Оккупационные власти РФ объявили Геническ "столицей" Херсонской области

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Оккупационные власти России после бегства из Херсона объявили о назначении Геническа "административной столицей" Херсонской области. Об этом сообщают государственные пропагандистские СМИ страны-террориста со ссылкой на "пресссекретаря заместителя главы правительства" Александра Фомина.

В конце октября оккупационное правительство Херсонской области покинуло Херсон и переехало в Геническ. Не доехал до новой "столицы" известный коллаборант Кирилл Стремоусов, по дороге якобы попавший в ДТП с летальным исходом.

Напомним, 11 октября Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о возвращении областного центра под контроль Украины.

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В статье: война с россией
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