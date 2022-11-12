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Известный художник Бенкси опубликовал граффити из Бородянки

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В одно же время и завораживая, и жутко

Известный художник Бенкси опубликовал граффити из Бородянки

Інстаграм Бенксі

Новина українською

Известный британский художник Бенкси опубликовал фото со своим граффити из деоккупированной Бородянки Киевской области.

Художник выполнил работу на печально известном разбомбленном доме и выставил их в свой Instagram, где имеет аудиторию более 11 миллионов человек. В частности, Бенкси изобразил девочку-гимнастку, подписав фотографии на английском “Бордянка. Украина".

Отметим также, что это его первый пост в Instagram в 2022 году.

Бэнкси – это псевдоним одного из известнейших мировых уличных художников. Его настоящего имени, наверное, никто не знает, только ходят определенные слухи расследователей, ведь его личность не была установлена.

Напомним еще один эпизод, связывающий Бэнкси и помощь Украине. В конце марта в столице Англии на аукционе было выручено 106 тысяч долларов за картину этого художника, а деньги пошли на помощь лечащимся в "Охматдете" раненым детям.

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В статье: война с россией
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