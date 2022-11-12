Павелко: В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям

Глава УАФ Андрей Павелко поздравил футбольное сообщество с освобождением Херсона:

“Поздравляю Херсон, всех херсонцев, среди которых есть и члены нашей команды УАФ, с освобождением от рашистов-оккупантов. Благодаря Вооруженным силам Украины!

Трудно даже вообразить, что пришлось пережить жителям города в течение 8 месяцев оккупации, но Украина всегда побеждает. Храбростью наших воинов и верой всего украинского народа!

В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям среди мужских, женских и юношеских команд. Как готовимся к возрождению украинского футбола по всей территории Независимой Украины”, - написал Павелко.