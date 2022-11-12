 Павелко: В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям ᐉ UA-Футбол
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Павелко: В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям

Общие новости
(1 голосов)

Команд всех видов и уровней

Павелко: В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко поздравил футбольное сообщество с освобождением Херсона:

“Поздравляю Херсон, всех херсонцев, среди которых есть и члены нашей команды УАФ, с освобождением от рашистов-оккупантов. Благодаря Вооруженным силам Украины!

Трудно даже вообразить, что пришлось пережить жителям города в течение 8 месяцев оккупации, но Украина всегда побеждает. Храбростью наших воинов и верой всего украинского народа!

В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям среди мужских, женских и юношеских команд. Как готовимся к возрождению украинского футбола по всей территории Независимой Украины”, - написал Павелко.

Напомним, что в прошлом сезоне в рамках Второй лиги выступал херсонский "Кристалл".

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В статье: Андрей Павелко
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Комментарии (2)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.11.2022 в 14:08
УАФ має готуватися до тюрми
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Думитреску (Новомосковск)
12.11.2022 в 12:52
Популіст йо*аний!
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