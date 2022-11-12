Появилось видео, как россияне взорвали мост Каховской ГЭС

Ночью с десятого на одиннадцатое ноября российские военные, отходя с правого берега Херсонской области, подорвали мост через Каховскую ГЭС.

Момент взрыва был запечатлен одной из камер видеонаблюдения. К счастью, взорван был только мост, а не вся ГЭС.

Эта переправа была последней, которой россияне могли воспользоваться, чтобы переправиться с правого берега на левый.