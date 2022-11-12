Появилось видео, как россияне взорвали мост Каховской ГЭС
От сооружения не осталось ничего
Фото – Дмитрий Липунов
Ночью с десятого на одиннадцатое ноября российские военные, отходя с правого берега Херсонской области, подорвали мост через Каховскую ГЭС.
Момент взрыва был запечатлен одной из камер видеонаблюдения. К счастью, взорван был только мост, а не вся ГЭС.
Эта переправа была последней, которой россияне могли воспользоваться, чтобы переправиться с правого берега на левый.
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