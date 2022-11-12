В Херсоне гуманитарная катастрофа из-за оккупантов и коллаборантов – Советник мэра города
Но гумконвои уже в пути
Телеграм-канал Бавовна
Советник мэра Херсона Роман Головня прокомментировал гуманитарную обстановку в городе:
“О гуманитарной катастрофе. Она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы оставшиеся в городе люди максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас в городе критически не хватает, прежде всего, воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе.
Сейчас не хватает лекарств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, потому что нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен”, – сказал Головня.
В то же время советник добавил, что гуманитарные грузы уже вблизи Херсона. Уже заехали один-два грузовика. В ближайшее время приедет еще больше – помощь сейчас готовится в Николаеве.
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