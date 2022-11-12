Генштаб: Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 двенадцатого ноября 2022-го года. Продолжаются 262-е сутки полномасштабного вторжения России.

Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - пишет Генштаб.

В течение суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили более 15-ти населенных пунктов Донецкой, Днепропетровско и Сумской областей.

По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.