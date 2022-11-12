 Российские оккупанты украли в музеях Херсонщины почти 15 000 экспонатов ᐉ UA-Футбол
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Российские оккупанты украли в музеях Херсонщины почти 15 000 экспонатов

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Россия продолжает забирать чужое

Российские оккупанты украли в музеях Херсонщины почти 15 000 экспонатов

фото из свободных источников

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Во временно оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным россиянами имуществом — из культурных учреждений Херсонщины вывезено почти 15 000 экспонатов, сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, по данным ЦНС, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. В постоянной экспозиции музея была иконопись XVII-начала XX века, украинское искусство II половины XIX-начала XX века. Также были представлены работы современных художников.

"Да не только культурные ценности были вывезены оккупантами. Россияне уже по традиции похитили сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику", - добавили в ЦНС.

Отметим, что 11.11.2022 передовые отряды Сил Обороны Украины вошли в Херсон. В настоящее время в деоккупированном городе продолжаются стабилизационные процессы.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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