Российские оккупанты украли в музеях Херсонщины почти 15 000 экспонатов
Россия продолжает забирать чужое
фото из свободных источников
Во временно оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным россиянами имуществом — из культурных учреждений Херсонщины вывезено почти 15 000 экспонатов, сообщает Центр национального сопротивления.
В частности, по данным ЦНС, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. В постоянной экспозиции музея была иконопись XVII-начала XX века, украинское искусство II половины XIX-начала XX века. Также были представлены работы современных художников.
"Да не только культурные ценности были вывезены оккупантами. Россияне уже по традиции похитили сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику", - добавили в ЦНС.
Отметим, что 11.11.2022 передовые отряды Сил Обороны Украины вошли в Херсон. В настоящее время в деоккупированном городе продолжаются стабилизационные процессы.
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