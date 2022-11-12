 В Херсоне вводится комендантский час. Ограничивают въезд и выезд ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсоне вводится комендантский час. Ограничивают въезд и выезд
В тренде

В Херсоне вводится комендантский час. Ограничивают въезд и выезд

Общие новости
(1 голосов)

С 17:00 до 8:00

В Херсоне вводится комендантский час. Ограничивают въезд и выезд

фото из соцсетей

UA-Футбол
Новина українською

В деоккупированном Херсоне вводят комендантский час. Он будет действовать с 17:00 вечера и до 8:00 утра. Об этом написал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"Уважаемые херсонцы! …Наша задача – обеспечить безопасность вашей жизни. Поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17-ти часов вечера до 8-ми часов утра комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации города Херсон.

Хочу также предупредить, что будет ограничена возможность выезда из города и въезда в город для обеспечения мер по разминированию", - говорится в сообщении.

Отметим, что 11.11.2022 передовые отряды Сил Обороны Украины вошли в Херсон. В настоящее время в деоккупированном городе продолжаются стабилизационные процессы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде