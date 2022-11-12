В Херсоне вводится комендантский час. Ограничивают въезд и выезд
С 17:00 до 8:00
фото из соцсетей
В деоккупированном Херсоне вводят комендантский час. Он будет действовать с 17:00 вечера и до 8:00 утра. Об этом написал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
"Уважаемые херсонцы! …Наша задача – обеспечить безопасность вашей жизни. Поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17-ти часов вечера до 8-ми часов утра комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации города Херсон.
Хочу также предупредить, что будет ограничена возможность выезда из города и въезда в город для обеспечения мер по разминированию", - говорится в сообщении.
Отметим, что 11.11.2022 передовые отряды Сил Обороны Украины вошли в Херсон. В настоящее время в деоккупированном городе продолжаются стабилизационные процессы.
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