Зеленский: По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации по итогам 262-х суток полномасштабного вторжения России прокомментировал ход оборонной операции на южном направлении:

"По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль в более чем 60-ти населенных пунктах Херсонщины, полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия.

Всюду на освобожденной территории очень много работы у наших взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов", - сказал глава государства.