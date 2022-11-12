Зеленский: По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины
Проводятся стабилизационные мероприятия
Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации по итогам 262-х суток полномасштабного вторжения России прокомментировал ход оборонной операции на южном направлении:
"По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль в более чем 60-ти населенных пунктах Херсонщины, полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия.
Всюду на освобожденной территории очень много работы у наших взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов", - сказал глава государства.
Но не всюду на территории нашей страны оккупанты отброшены. Есть участки, где враг пытается продвигаться вперед:
"На Донетчине просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро – выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно. Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции по другим направлениям".
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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