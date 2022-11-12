Украинская разведка подтвердила, что Россия закупает беспилотники и баллистические ракеты у Ирана

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинская разведка владеет данными о договоренностях между Россией и Ираном по поставкам оружия. В частности, беспилотников и баллистических ракет.

"По данным военной разведки Украины летом этого года был заключен контракт РФ с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов - Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая - около 250 единиц", - заявили в ГУР.

Из-за санкций, влияющих на производство вооружений, у РФ есть дефицит современных вооружений. Поэтому Россия пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев.

Вадим Скибицкий добавил:

"Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию. Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасно снабжение Ираном вооружений в Россию. Есть практические результаты – после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа в этом направлении продолжается".

Отметим, что Иран на официальном уровне признал свое сотрудничество с РФ, заявляя при этом, что оружие направлялось в Россию еще до ее вторжения в Украину.