Погибших считали грузовиками. ВСУ нанесли удар по базе россиян в Херсонской области

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил о результативном ударе по базированию российских оккупантов в Херсонской области:

"Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Херсонской области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар.

По его результатам, в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек. Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется", - отметили в Генштабе.