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Погибших считали грузовиками. ВСУ нанесли удар по базе россиян в Херсонской области

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Хороших россиян стало еще больше

Погибших считали грузовиками. ВСУ нанесли удар по базе россиян в Херсонской области

Цаплиенко Telegram-канал

Новина українською

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил о результативном ударе по базированию российских оккупантов в Херсонской области:

"Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Херсонской области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар.

По его результатам, в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек. Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется", - отметили в Генштабе.

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В статье: война с россией Херсон
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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