 В Беларуси больницы отказывают местным жителям из-за переполнения российскими военными ᐉ UA-Футбол
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В Беларуси больницы отказывают местным жителям из-за переполнения российскими военными

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Недовольство там растет

В Беларуси больницы отказывают местным жителям из-за переполнения российскими военными

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ выступил с информацией о недовольстве местных жителей Брестской области из-за российских военных:

“В Брестской области республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил Российской Федерации, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках.

Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающимся в лечении”, - говорится в возведении.

Отметим, что границы Брестской области проходят с Польшей, а также с Волынской и Ровенской областями Украины. Также Генштаб сообщил, что ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На территории Беларуси продолжает формироваться российско-белорусская группировка.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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