Генеральный штаб ВСУ выступил с информацией о недовольстве местных жителей Брестской области из-за российских военных:

“В Брестской области республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил Российской Федерации, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках.

Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающимся в лечении”, - говорится в возведении.