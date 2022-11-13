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Укрзализныця сообщила, что вскоре будет запущен поезд в Херсон

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Укрзализныця сообщила, что вскоре будет запущен поезд в Херсон

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"Укрзализныця" сообщила, что вскоре будет запущен поезд в деоккупированный Херсон. С таким известием выступила председатель правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина:

“Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксим быстро.

Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон”, - говорится в телеграмм-канале.

Отмечается, что работники "Укрзализныци" уже вчера, 12 ноября, добрались до Херсона, чтобы оценить повреждения и скоординироваться для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.

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В статье: война с россией Херсон
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