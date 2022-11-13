Укрзализныця сообщила, что вскоре будет запущен поезд в Херсон
Над этим уже ведется работа
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"Укрзализныця" сообщила, что вскоре будет запущен поезд в деоккупированный Херсон. С таким известием выступила председатель правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина:
“Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксим быстро.
Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон”, - говорится в телеграмм-канале.
Отмечается, что работники "Укрзализныци" уже вчера, 12 ноября, добрались до Херсона, чтобы оценить повреждения и скоординироваться для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.
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Источник:Залізні зміни
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