Укрзализныця сообщила, что вскоре будет запущен поезд в Херсон

"Укрзализныця" сообщила, что вскоре будет запущен поезд в деоккупированный Херсон. С таким известием выступила председатель правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина:

“Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксим быстро. Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон”, - говорится в телеграмм-канале.

Отмечается, что работники "Укрзализныци" уже вчера, 12 ноября, добрались до Херсона, чтобы оценить повреждения и скоординироваться для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон.