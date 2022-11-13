Еще 650 уничтоженных оккупантов и 38 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел очередные итоги потерь русской армии в войне против Украины.

За минувшие сутки было убито 650 оккупантов. Также было уничтожено 38 единиц, в том числе восемь артиллерийских систем.

На каком направлении оккупанты понесли больше потерь не сообщается.

Общие потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом: