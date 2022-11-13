Еще 650 уничтоженных оккупантов и 38 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Был и один БПЛА
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел очередные итоги потерь русской армии в войне против Украины.
За минувшие сутки было убито 650 оккупантов. Также было уничтожено 38 единиц, в том числе восемь артиллерийских систем.
На каком направлении оккупанты понесли больше потерь не сообщается.
Общие потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 80860 (+650 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 2840 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5742 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1837 (+8) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 206 (+1) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),
- крылатых ракет ‒ 399 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,
- специальной техники – 160 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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