 Еще 650 уничтоженных оккупантов и 38 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки ᐉ UA-Футбол
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Еще 650 уничтоженных оккупантов и 38 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Был и один БПЛА

Еще 650 уничтоженных оккупантов и 38 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел очередные итоги потерь русской армии в войне против Украины.

За минувшие сутки было убито 650 оккупантов. Также было уничтожено 38 единиц, в том числе восемь артиллерийских систем.

На каком направлении оккупанты понесли больше потерь не сообщается.

Общие потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 80860 (+650 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 2840 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5742 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1837 (+8) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 206 (+1) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,
  • специальной техники – 160 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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