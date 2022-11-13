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Советник главы ОП: Россия созреет до вывода войск после освобождения Донецка или Луганска

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Советник главы ОП: Россия созреет до вывода войск после освобождения Донецка или Луганска

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность выхода России на переговоры о капитуляции:

“Д – деморализация. Поддержка войны в РФ стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мысль: "Время заканчивать".

Политически и психологически Россия еще не созрела для подлинных переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после увольнения Донецка или Луганска”, - написал Подоляк в своем Twitter.

Отметим, что 11 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести переговоры с Россией, только если россияне признают себя оккупантами.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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