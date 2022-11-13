 Россияне при отступлении из Херсона миновали даже тела погибших – ГСЧС ᐉ UA-Футбол
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Россияне при отступлении из Херсона миновали даже тела погибших – ГСЧС

Общие новости
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Просьба от спасателей

Россияне при отступлении из Херсона миновали даже тела погибших – ГСЧС

Фейсбук ДСНС

Новина українською

Работники ГСЧС рекомендуют тем, кто хочет вернуться на деоккупированные территории следовать рекомендациям местных властей и делать это после обследования пиротехнических подразделений:

“Есть множество примеров, когда враг миновал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших.

Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС”, - говорится в обращении.

Также спасатели дают советы украинцам, которые все же решили немедленно вернуться в освобожденные города:

“Нужно обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании вашего дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

В случае отсутствия такой информации самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины", - сообщает ГСЧС.

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В статье: война с россией ГСЧС
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Источник:
ДСНС

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