Россияне при отступлении из Херсона миновали даже тела погибших – ГСЧС
Просьба от спасателей
Фейсбук ДСНС
Работники ГСЧС рекомендуют тем, кто хочет вернуться на деоккупированные территории следовать рекомендациям местных властей и делать это после обследования пиротехнических подразделений:
“Есть множество примеров, когда враг миновал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших.
Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС”, - говорится в обращении.
Также спасатели дают советы украинцам, которые все же решили немедленно вернуться в освобожденные города:
“Нужно обратиться в местные органы власти, чтобы получить информацию об обследовании вашего дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.
В случае отсутствия такой информации самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении "Разминирование Украины", - сообщает ГСЧС.
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