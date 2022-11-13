Россияне при отступлении из Херсона миновали даже тела погибших – ГСЧС

Работники ГСЧС рекомендуют тем, кто хочет вернуться на деоккупированные территории следовать рекомендациям местных властей и делать это после обследования пиротехнических подразделений:

“Есть множество примеров, когда враг миновал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших. Мы настоятельно рекомендуем дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС”, - говорится в обращении.

Также спасатели дают советы украинцам, которые все же решили немедленно вернуться в освобожденные города: