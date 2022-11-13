 Закопали под тротуарной плиткой. Херсонцы показали, как прятали украинский флаг в российской оккупации ᐉ UA-Футбол
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Закопали под тротуарной плиткой. Херсонцы показали, как прятали украинский флаг в российской оккупации

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Это очень сильно!

Закопали под тротуарной плиткой. Херсонцы показали, как прятали украинский флаг в российской оккупации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские захватчики на оккупированных украинских территориях проводят много проверок, пытаясь найти противников их режима. Во временно захваченных населенных пунктах до сих пор проживают многие украинцы с пропатриотической позицией.

Одни из таких на Херсонщине зарыли флаг Украины на своем дворе под тротуарной плиткой. Во время обысков оккупанты не нашли его и после многих месяцев неволи благодаря украинской армии он снова на свободе.

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В статье: война с россией Херсон
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