Закопали под тротуарной плиткой. Херсонцы показали, как прятали украинский флаг в российской оккупации

Российские захватчики на оккупированных украинских территориях проводят много проверок, пытаясь найти противников их режима. Во временно захваченных населенных пунктах до сих пор проживают многие украинцы с пропатриотической позицией.

Одни из таких на Херсонщине зарыли флаг Украины на своем дворе под тротуарной плиткой. Во время обысков оккупанты не нашли его и после многих месяцев неволи благодаря украинской армии он снова на свободе.