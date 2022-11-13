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Враг наращивает войска в районе Мелитополя и уменьшает личный состав в Новой Каховке – Генштаб

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Продолжается двести шестьдесят третьи сутки полномасштабной войны

Враг наращивает войска в районе Мелитополя и уменьшает личный состав в Новой Каховке – Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте на вечер 13 ноября. По данным Генштаба, противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В целях восполнения потерь враг продолжает подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее перемещение этих лиц в районы ведения боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В военных комиссариатах Брестской области, в период с 7 по 11 ноября, проводились мероприятия по уточнению личных данных мужчин призывного возраста. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

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В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.

Во временно занятых врагом населённых пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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